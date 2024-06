Van amire büszke lenni a Magyar Feltalálók Napján a cigarettagyárban

A Székelyföldi Hírközlési Egyesület szervezésében harmadik alkalommal is megtartják a Magyar Feltalálók napjáról a volt sepsiszentgyörgyi cigarettagyár épületében. A csütörtöktől szombatig tartó kiállítást óriási érdeklődés övezi minden évben, iskolások százai, családok látogatják minden alkalommal, mert működés közben szemlélhetik meg a közelmúlt legtöbb informatikai, távközlési eszközét, és rácsodálkozhatnak arra is, mennyi feltalálót adott a magyar nemzet a világnak. Idén két friss Nobel-díjas magyar tudós előtt is tisztelegtek a szervezők.