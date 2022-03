Van ahol már zajlik, máshol még ki sem tűzték a városi nagytakarítás időpontját

Most nem szállítják el az elektromos és elektronikai hulladékot sem, ennek összegyűjtésére egy újabb időpontot tűznek majd ki, a tavaszi nagytakarítás után.

igény szerint nyáron is szerveznek majd egy lomtalanítási akciót.

A városvezető azt is elmondta, hogy szeretnének értékesíteni a lakóktól, de a város közterületeiről is begyűjtött zöld hulladékot, ezért egy olyan berendezést szeretnének vásárolni, amellyel pelleteket gyárthatnak ezekből. Ennek segítségével felhasználhatják a zöldhulladékot és fűtőanyagot tudnak biztosítani a város nehéz sorban élő lakóinak is.

Csíkszeredában is a hét elején kezdenek

Húsvétra tisztább lesz Csíkszereda is, ahol hétfőn kezdődik az általános tavaszi nagytakarítás. Ennek részeként az Eco-Csík Kft. alkalmazottai a város minden közterületét, utcáját, járdáját megtisztítják. A városvezetés emlékeztet, hogy

a takarítás eredményességéhez idén is szükség van a városlakók együttműködésére, hiszen lesznek olyan utcák, ahol forgalomkorlátozást vezetnek be. Kérik a lakókat, hogy