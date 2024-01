Változás várható több csíki község élén

Csíkszéken több helyi RMDSZ-elnök nem vállal újabb mandátumot, ez pedig azt is jelenti – mivel sok esetben ők egyúttal a polgármesteri tisztséget is betöltik –, hogy újabb váltás körvonalazódik a községek vezetésében. Erről a közelgő tisztújítások kapcsán esett szó, amelyről csütörtökön tájékoztatták a sajtót.

azt szeretnék elérni, hogy továbbra is Csík maradjon a legerősebb RMDSZ-szervezet a választásokon való részvétel tekintetében.

Hozzátette, hogy minden helyi szervezetnél meghirdették a tisztújítást, a jelöltséghez szükséges dokumentumokat február 5-ig várják a helyi elnököknél, vagy a Csíki Területi Szervezet irodájába, Csíkszeredában, a Mihai Eminescu utca 2/A szám alá. A lakosság megértését is kérik, ha felkeresik őket támogatói aláírások gyűjtésével – hívta fel a figyelmet.

Borboly szerint abban bíznak, hogy a tisztújításokkal megerősödik a csíki RMDSZ, és sikerül behozni olyan embereket is, akik az elmúlt időszakban a közélet iránt érdeklődtek. Elmondta, hogy

Egy személy csak egyetlen jelöltet támogathat. A helyi tisztújításokat február közepétől március közepéig szeretnék lebonyolítani, ezek formája közgyűlés, de akár álló- vagy mozgóurnás változatról is dönthetnek a helyi szervezetek.

néhány személy, aki most helyi elnök és polgármester is, nem szeretné folytatni, így generációváltás is várható.