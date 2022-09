Változás: ezentúl kevesebb iskolai hiányzást igazolhat a szülő

Az új tanév új szabályozást hozott az iskolai hiányzások rendszerében is: míg eddig akár öt egymás utáni napot is igazolhatott a szülő a gyerekének, addig most egy tanévben legfeljebb 40 órát hagyhat ki úgy egy diák, hogy azt a szülő igazolja. Ezt a negyven órát pedig beosztották modulokra, úgyhogy két vakáció között csupán egyetlen nap jut, ez pedig sok szülőnek nem tetszik.