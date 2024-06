Valóban megmozdította a várost az idei Udvarhely Napok

Hirdetés

Nagy volt az érdeklődés az idei városnapok programkínálata iránt Székelyudvarhelyen. A több helyszínen zajló helyi „fesztivál” számos érdeklődőt vonzott pénteken és szombaton is. A programok különbözősége lehetővé tette, hogy mindenik korosztály jól érezze magát.

Az ünneplés ugyanakkor nem ér véget szombaton, hiszen vasárnap is bőven akad szórakozási lehetőség: 11, 12 és 13 órától órától Vasárnapi Matiné lesz a sétatéren a kicsiknek, illetve a Néked zenekar is fellép, ugyancsak az említett helyszínen. 19 órától a Palma Hills koncertezik szintén a sétatéren, majd a Székelyföldi Filharmónia nem szokványos klasszikus zenei koncertjével zárják a nagyszínpadi műsorokat: a Rock Symphonic Show során fellép a Székelyföldi Filharmónia Szimfonikus Zenekara és meghívottjai, Werner Gábor vezénylésével – ez egyben az Udvarhely Napok végét is jelenti majd.