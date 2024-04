Választási évben mindenre (is) futja? Románia aktív szerepet vállalna Ukrajna újjáépítésében

Kifejtette, Románia álláspontja szerint az újjáépítésnek az országok egymást kiegészítő együttműködésével, nem pedig versengésével kell megvalósulnia. Ez a folyamat hosszú távú erőfeszítést és az egész nemzetközi közösség koordinációját feltételezi, amelyben az Egyesült Államok szerepe és részvétele továbbra is alapvető fontosságú – írja az Agerpres hírügynökség a kormány közleményére hivatkozva.

Romániának ugyanakkor az is stratégiai célja, hogy az újjáépítésbe a Moldovai Köztársaságot is bekapcsolja, mivel ez az ország is súlyosan érintett az ukrajnai konfliktusban.