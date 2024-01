Vadászok segítették ki a székelyudvarhelyi kórház ortopédia osztályát

Néhány hete szervezett jótékonysági vadászatot a Küsmöd és Atyha közötti bozótos, erdős domboldalon a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság, amely a székelyudvarhelyi városi kórház támogatását tűzte ki célul. Az összegyűlt pénzt azóta át is utalták az intézménynek, amely létfontosságú eszközöket vásárolt belőle.

Fazakas Attila rámutatott, a jótékonysági akciót idén is meg fogják szervezni december 27-én, hiszen a részvevők létszáma is bizonyítja, hogy megfelelő a magyarországi mintára kiválasztott időpont.

Jól jött a segítség

Nagy Gyula, a székelyudvarhelyi kórház főigazgatója köszönetét fejezte ki a vadászoknak a folyamatos támogatásért, megjegyezve, hogy korábban is fontos felszereléseket vásárolhattak székelykeresztúri egységükhöz, amelyek jelenleg is használatban vannak. Arról is beszélt, hogy