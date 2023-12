Megszólaltak a vadászkürtök Etéden

Több mint száz vadász gyűlt össze Etéden a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság meghívására, amelynek tagjai jótékonysági hajtóvadászatot szerveztek a székelyudvarhelyi városi kórház támogatása érdekében. Szent Hubertusz segíthette a részvevőket, hiszen a nap végén több vaddisznót is láthattunk a fenyőágakból kialakított terítéken.

Több mint száz vadász gyűlt össze Etéden a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság meghívására, amelynek tagjai jótékonysági hajtóvadászatot szerveztek a székelyudvarhelyi városi kórház támogatása érdekében. Szent Hubertusz segíthette a részvevőket, hiszen a nap végén több vaddisznót is láthattunk a fenyőágakból kialakított terítéken.

Regisztrációval, illetve a vadászathoz szükséges engedélyek kibocsátásával kezdődött a szerda reggel az etédi kultúrotthonban, amelynek udvarán a sorra érkező, terepszínű ruhákba öltözött férfiak üdvözölték egymást, és kávét szürcsölgetve beszélgettek az elmúlt időszak történéseiről. Román, magyar, de még német nyelvű mondatokra is felfigyelhetett a hallgató: a barátság és a vadászat szeretete kötötte össze a jelenlévőket.

Elsőként Rákosi László, a Hubertus Vadásztársaság elnöke köszöntötte a részvevőket és támogatókat. Emlékeztetett, Magyarországon 2013-ban kezdeményezték a december 27-ei jótékonysági vadászatok megszervezését, amelyek célja a kórházak megsegítése – ezt a jó példát vette át társulatuk is. Hozzátette, meg szeretnék mutatni, hogy

Leszögezte, bár az afrikai sertéspestis jócskán megtizedelte a helyi állományt, ez esetben engedélyezik, hogy az egyik legnemesebb vadra, azaz vaddisznóra lőjenek a hajtóvadászat részvevői. Mindemellett rókákat és aranysakálokat is leteríthetnek.

Megtudtuk azt is, hogy évente csak egyszer szerveznek hajtóvadászatot ezen a részen, de így is csak reménykedni lehet, hogy minél több vad ront ki majd a fák és bokrok közül. Mint korábban is elhangzott,