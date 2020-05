Úton Máriához – Erdély Bálint Előd rendhagyó fotókiállítása

Egy éve mutatták be Csíkszeredában kollégánk, a székelyudvarhelyi Erdély Bálint Előd Úton Máriához című fotókiállítását, amely a zetelakiak 2017-es lovas zarándoklatát dokumentálja. A szabadtéri tárlathoz a társszervező Hargita Megyei Kulturális Központ készíttette el a pannókat, ezeket hozták volna most haza, Zetelakára kiállítani a Hargitai Megyenapok keretében, de a járványhelyzet felülírta az eseményt. Amit viszont fizikailag nem lehetett kiállítani, azt most megtesszük online. Íme a tárlat, digitálisan.