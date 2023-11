Ünneplőbe öltöztették az otthonokat

Kedden délelőtt mi is csatlakoztunk Átyim Katához és Szekeres Anikóhoz, akik elkezdték Erdőszentgyörgyön az adventi díszek kihordását.

A hétfői közös alkotás során mindenki kedve szerint választotta ki az alapanyagokat és helyezte azokat az alapra, így szinte nincs két egyforma koszorú. Mint megtudtuk, volt olyan, amin sok narancskarika volt és tortához hasonlított, de olyan is, ami inkább tükörtojást juttatta a nézelődő eszébe. Ami közös bennük: nagy szeretettel készültek.

Anikó a helyi Diakónia munkatársa, így jól ismeri az idős személyeket, szinte napi szinten találkozik velük. Hol kenyeret, hol gyógyszert vásárol nekik, de van amikor csak beköszön, hogy megnézze, minden rendben van-e. Most is otthonosan nyitotta kapukat, lépett be az otthonokba és mindenhol nagy örömmel fogadták.

Mindenhol várták

A 81 éves Juliska nénihez éppen befértünk négyen, örömmel mondta, hogy kerüljünk csak beljebb, legalább egyszer az otthona is tele van.