Ünnepi évadra készül a Figura Stúdió Színház

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház az ős Figura első előadásától számítja a történetét. A Tutyimutyi mókát pedig negyven évvel ezelőtt vitte színre az akkori amatőr társulat. Az évforduló előtt tisztelegve ünnepi évadra készülnek.

Gyergyószentmiklóson 1984-ben lépett színre először a mai Figura Stúdió Színház őse. Ezzel a környék legrégebbi színháza, sokkal hamarabb született meg az igény a színház csinálásra itt, mint máshol a megyében.

Az a tény pedig, hogy fenn is maradt immár negyven éve, azt mutatja, hogy igény volt és van egy színházra, ami a kezdetektől egy sajátos színházi nyelvet képviselt, szembe menve a széles körben elfogadott színházi gondolkodásmóddal

– fogalmazott Albu István színházigazgató kedden a társulat évadnyitó sajtótájékoztatóján. Hirdetés Az ünnepi évad is az Öntödében fog zajlani (a kultúrház épülete továbbra is alkalmatlan a színjátszásra), azaz épp abban az épületben, ahol négy évtizede Bocsárdi László vezetésével a társulat megszületett. Visszatért tehát a kezdetekhez.

Az új évadot úgy tervezték meg, hogy a színház hőskorában bemutatott előadásokat visznek újra színre.

Így kerül műsorra a Ház a határon Keresztes Attila rendezésében, amelynek szeptember végén jön majd a bemutatója. A kisfiú meg az oroszlánok gyerekelőadás is ebbe sorba illeszkedik; ezt Kolozsi Borsos Gábor fogja rendezni. Az Übü király is újra közönség elé kerül, amit elsőként még Bocsárdi László hozott létre Gyergyószentmiklóson, most pedig Szárdár Tagirovszkij fogja színre vinni. És lesz még a Szép magyar komédia is Albu István rendezésében.

Évadzárásként a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal koprodukcióban jön létre egy előadás,

amelyet Bocsárdi rendez majd, és amelybe minél több régi figurás színészt szeretnének bevonni. Ez lesz a beteljesedése az ünnepségnek. De még számos egyéb tervük is van, sok találkozást szeretnének, emlékeket felhozni a régi társulati tagokkal, például vetítéseken, szimpóziumokon. Sok meglepetés vár a nézőkre, társulatra is. Első idei premier: a Liliom Az új évadban is műsoron lesz még a Love Me, a Mozaik, A két Korea újraegyesítése, a Veszélyes kanyar, A Kis herceg, a Portugál és a Drognapló is. Ugyanakkor felújítják Az ember tragédiája tantermi előadást is.

Az évad viszont Molnár Ferenc Liliom című színművével indul Albu István rendezésében, amelynek bemutatója szeptember 4-én lesz. A rendező annyit elárult, hogy

a magyar drámairodalom egyik leghíresebb és legtöbbet játszott darabjának figurás változata egy zenés, egész pontosan rockzenés előadás lesz,