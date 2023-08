Ünnepelt a lisznyói közösség – felavatták a megújult kultúrotthonukat

Gál Adél lelkész a 133. zsoltár azon versére építette igehirdetését, mely a lisznyói „kapaszkodó közösség” egységét is dicsérte: „Milyen szép és mily gyönyörűséges, mikor a testvérek egyetértésben élnek”. Értékelte, hogy a község elöljárói először a templomba hívták össze a helybelieket, és megteremtették a lehetőségét annak, hogy szép és rendezett községben a közösség is épülhessen. Az istentisztelet után a szomszédba lévő kultúrotthonhoz vonult a gyülekezet, ahol az ünnepi beszédek után került sor a szalagvágásra.

az épület falait is megerősítették, a nagyterem belmagasságát megnövelték, a színpad alatt pedig két termet is kialakítottak

Miközben az ünnepség résztvevői belülről is megszemlélték a megújult épületet, Gál Adél tiszteletes asszony érdeklődésünkre elmondta, a vallásos foglalkozásokon jelenleg 17 fiatal vesz részt, de ő reméli, hogy sikerül bevonni a közösségi életbe a többieket is: összesen 30 fő a faluban élő fiatalok száma. A nőszövetség lelkesedése és összetartása pedig most is táplálja a falubeli közösségi életet. Erről mi is megbizonyosodhattunk, hiszen miután a kultúrotthon színpadán szerepelt az énekkar és a közönség megnézte a szentiváni néptáncos fiatalokat, a polgármesteri hivatal és a nőszövetség közös szeretetvendégségre invitálta a közönséget.