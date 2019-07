Ünnep a maroshévízi reformátusoknál: megújult a közösség temploma

Aki itt jár, belép,vagy csak kívülről megnézi, az láthatja, itt élő, erős közösség van, amely képes arra, hogy időről időre felújítsa ezt a hajlékot. Ezért bőven van ok a hálaadásra – hangzott el. A templomba járás nem kötelesség, nem csak azért kell, hogy egy hagyományt kövessenek vele. Kiváltság, hogy megújult templomukban Isten elé járulhatnak, és nagy dolog, hogy képesek megtölteni a templomukat – nem fogyatkozó, hanem erős közösségként.

Fontos a hálaadás, és főként a szülők hálaadása – folytatta az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke –, hiszen ha a gyermekeinknek az aggodalmainkat, félelmeinket adjuk át, akkor azt értik, hogy innen el kell menni. Azonban ha azt láthatják, hogy van miért hálát adnunk, ha egy hálaadó közösség vagyunk, akkor ha a világ nem is úgy halad, mint máshol, itt biztonságban lehetnek.

A templom legyen egy vár a maroshévízi közösségnek, ahová be is menekülhetnek, hiszen ez az anyanyelv megőrzésének helye is.

Ha a mindennapokban nem is lenne lehetséges az anyanyelven való megszólalás, itt Isten mindig az édesanyánk nyelvén szól hozzánk – mutatott rá ünnepi prédikációjában Kató Béla.