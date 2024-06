Ukrán gyerekek számára is kikapcsolódást jelentett a zabolai Csipkés

Kézdivásárhelyen élő és tanuló, az ukrán–orosz háború elől elmenekült ukrán gyerekek is részt vettek a zabolai Csipkésben zajlott táborban. Az eseményt több mint tíz évvel ezelőtt hívta életre a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület.

Az idei táborban 10 és 16 év közötti gyerekek vettek részt Kézdivásárhelyről, Torjáról, Kézdiszentkeresztről, Kézdiszentlélelkről, Zaboláról, Bereckből, Sepsiszentgyörgyről, továbbá három ukrán iskolás is társult hozzájuk, akik

„Habár a hulladékgazdálkodás gyors és gyakori átalakuláson megy át, főleg a folyamatosan romló gazdasági helyzet miatt, és az anyagi források is egyre szűkebbek, mégis

A táborozókra gazdag program, különféle foglalkozások vártak a helyiek mellett törökországi és azerbajdzsáni önkéntesek felügyelete alatt. A játékos csoportos foglalkozások keretében olyan ismeretekre tehettek szert, amelyek eligazítást nyújthatnak abban, hogy mit tehetnek környezetünk káros hatásoktól való óvása érdekében, ugyanakkor kikapcsolódásként logikai, fejlesztő és sporttevékenységek is tarkították a napi programot.

fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos és aktív foglalkozások révén is megismerjék a környezetvédelem fontosságát”

és a hétköznapokban is örömmel tapasztalja, hogy a gyerekek és az ifjúság egyre tudatosabb és érzékenyebb a környezetvédelemre, ezért nem hiábavaló a sok munkát és energiát igénylő oktatás. A tábor népszerűségét az is igazolja, hogy minden évben túljelentkezéssel szembesülnek a szervezők, ezért is igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a tábor még éveken keresztül létrejöjjön.