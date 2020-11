Újraterveztek, megnőttek a költségek, de épül a tornaterem

Több tényező is közrejátszott abban, hogy a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola mellé tervezett, pályázati forrásból kivitelezendő tornaterem összköltsége az eredetileg tervezett 4 millióról 7 millió lejre emelkedett. Több sikertelen közbeszerzési eljárás után azonban a munka most már zajlik, és a tervek szerint jövőre használatba is vehetik a diákok a létesítményt.