Újraindult a Színész házon kívül

• Fotó: Figura Stúdió Színház

2020-ban csak Bartha Boróka mutatkozhatott be a Színész házon kívül programban, most viszont remélik, hogy több színésszel találkozhatnak a nézők a színpadon kívül is. Az elképzelések szerint minden hónapban a társulat egyik tagjáé lesz a főszerep, róla tudhatnak meg sok mindent a színházon kívüli programoknak köszönhetően.

Márciusban a székelyudvarhelyi származású Kolozsi-Borsos Gábor kerül a középpontba. A színművész életútját gyerekkorától napjainkig fotókon mutatják be a színház előterében elhelyezett színészfalon.