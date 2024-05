Újra láthatók lesznek a falfreskók, ismét lesz tornáca a Gyárfás-kúriának

Kiállítótermeket, szálláshelyeket és kávézót is szeretnének kialakítani a székelykeresztúri Gyárfás-kúriában a nyáron elkezdődő restaurálás során. A tervek szerint 19. századi állapotába állítják vissza az épületet a korabeli leírások alapján. A polgármester látványterveket is mutatott az elképzelésről a Székelyhonnak.

Kiállítótermeket, szálláshelyeket és kávézót is szeretnének kialakítani a székelykeresztúri Gyárfás-kúriában a nyáron elkezdődő restaurálás során. A tervek szerint 19. századi állapotába állítják vissza az épületet a korabeli leírások alapján. A polgármester látványterveket is mutatott az elképzelésről a Székelyhonnak.

A restaurálást követően recepció fogadja majd a főbejáraton belépőket, amiből egy nagy kiállítóterem nyílik, ahol időszakos tárlatokat rendezhetnek be. Tovább haladva egy 12-14 férőhelyes tárgyalóterem lesz. Innen

kijárat nyílik majd a tornácra, ami jelenleg be van ugyan építve, de a munkálatokat követően újra régi fényében fog tündökölni.

Az épületben helyet kap egy Petőfiről, valamint a Gyárfás családról szóló interaktív kiállítás is. Lesz egy kis helyiség, ahol ajándéktárgyakat, illetve kávét is lehet majd vásárolni.

Az épület emeletére vezető kinti lépcsőt teljesen újjáépítik: ez már valamivel modernebb lesz, hiszen pihenőrészeket is kialakítanak rajta.

Ezen a saját fürdőszobával rendelkező szálláshelyekhez lehet majd feljutni: négy kétágyas szoba, illetve egy apartman is szerepel a tervekben.

Az emeleten kialakítanak még egy időszakos kiállítótermet, ahol láthatóak lesznek az idő múlását átvészelő masszív tetőszerkezeti gerendák is.

Az elöljáró hozzátette, hogy a munkálatok során a falfreskókat is restaurálják, ezekből (az előzetes vizsgálatoknak köszönhetően) már lehet is egy kis részt látni az épület egyik külső falán. A felújítás során elbontják a kúria udvarát jelenleg kettéosztó kerítést is. Mindemellett