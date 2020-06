Újra iskolapadban a záróvizsga előtt álló diákok

Ottjártunkkor a diákok és szülők kérésére a végzősök már első nap próbavizsgát írtak. Sűrű program elé néznek • Fotó: Veres Nándor

a felkészítők alatt egy tanuló ugyanazon tanterem ugyanazon padjánál foglal majd helyet, és remélhetőleg a vizsgán is ugyanott fog majd ülni.

Kézfertőtlenítés, védőmaszk, lázmérés – az előírásoknak megfelelő intézkedések közepette léphettünk az iskola Márton Áron utcai főépületébe. Tamás Levente igazgató elmondta, a gimnázium épületében múlt héten megtörtént a kötelező fertőtlenítés, továbbá a belépéssel kapcsolatos előkészületek is sikeresen lezajlottak.

„A diákokat tájékoztattuk a kötelező távolságok betartásáról, a szünetek rendjéről, és a maszkviselés kötelezettségéről. Egyébként első nap jól fogadták a kötelező szabályok sokaságát.

A civil életben hosszabb ideje érvényben levő szabályokat most az intézményen belül is be kell tartani

– nyilatkozta az igazgató, kiemelve, a végzős évfolyamok reggel eltérő időpontokban érkeznek a tumultus elkerülése érdekében, továbbá osztályonként eltérő időpontban vannak az órák közötti szünetek is. Az intézmény vezetője jelezte, a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola jelenlegi felújítás alatt áll, így az iskola végzős tanulói a katolikus gimnáziumban fognak felkészülni a következő két hétben a nyolcadikos képességfelmérő vizsgára.