Újabb utcák kapnak térkőborítást Kápolnásfaluban

Az alapozás megtörtént, térkövezéssel folytatódik ősszel a munka • Fotó: Beliczay László

Segítséget kérnek

Az eredeti elképzeléshez képest nagyobb szélességben rakták le térköveket az utcákban, ahol erre lehetőség volt, hiszen így szerették volna még jobban megkönnyíteni a közlekedést a településen – magyarázta Benedek. Jó szándékuk azonban mintegy egymillió lejes pluszköltséget eredményezett –

3000 négyzetméternyi térkövet raktak le a tervekbe belefoglaltakon kívül –, ezt pedig helyi forrásokból kellene kifizetni.

Mivel szűkös költségvetésből dolgoznak, a polgármester abban reménykedik, hogy sikerül anyagi kiegészítést kapni a beruházáshoz a fejlesztési minisztériumtól. Erre egyébként már kaptak is ígéretet a tárca munkatársaitól. A községvezető arra is kitért, hogy már készülnek a tervek a fennmaradó utcák rendbetételéhez is, ahol aszfaltozni szeretnének. Ennek megvalósítása érdekében is pályázniuk kell.