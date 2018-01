Újabb trichinellás fertőzések: öt beteg kórházban, három otthon gyógyul

Nyolcan szorultak orvosi kezelésre, miután ettek a bevizsgálatlan sertés húsából. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Először három etédit utaltak be a székelyudvarhelyi kórházba, akiket jelenleg is trichinellás fertőzés miatt kezelnek, miután be nem vizsgált háztáji sertéshúsból fogyasztottak. Hétfőn délelőtt enyhébb tünetekkel további öt személy jelentkezett a városi kórház járóbeteg-szakrendelőjében, minden valószínűséggel ugyanattól a sertéshústól fertőződtek meg. Közülük

kettőt néhány napig megfigyelés alatt tartanak, hármat pedig hazaengedtek

– tudtuk meg Bíró Judittól, a fertőző betegségek osztályának vezetőjétől. Hozzátette, az érintettek állapota jelenleg stabil, beutalásukkor többségük lázra, izomfájdalomra, hasmenésre panaszkodott, szemhéjukon ödéma alakult ki.

Fontos bevizsgáltatni

Élő sertésben nem lehet kimutatni a fonalféreg jelenlétét, a fertőzés csak akkor derül ki, amikor mintát vesznek a levágott állat húsából, és azt bevizsgáltatják, illetve amikor már a fogyasztó megbetegedett. Éppen ezért

értelmetlen a gazdaságokat ellenőrizni.

A fertőzés elkerülésének egyetlen módja, ha a gazdák tisztán tartják háztájukat, és negyedévente patkányirtást végeznek – tájékoztatott Püsök László, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság szóvivője.

„December 30-án, január 10-én és 15-én kaptunk terichinellózis gyanús mintákat, ezekből a 15-ei fertőzött volt.

Az etédi háztartásból ötven kilogrammnyi húst koboztunk el, a szalonnát és tepertőt is beleértve, ezek a napokban kerülnek megsemmisítésre

– közölte a szóvivő. Hozzátette ugyanakkor, noha a törvény senkit sem kötelez a háztartásokban, családi fogyasztásra levágott állatok bevizsgáltatására, nagyon fontos azt megtenni.

Hargita megyében tavaly nem történt trichinellás fertőzés, idén pedig az etédi az első eset, ugyanakkor Szépvízen egy bevizsgálásra vitt minta keltette fel a hatóság gyanúját, azonban hétfő estig még nem igazolták a féreg jelenlétét a húsban. Egyébként attól függően, hogy a fonalféreg lárvái melyik szívkamrába jutnak, akár nagyon súlyos is lehet a trichinellás fertőzés lefolyása, sőt esetenként végzetes következményekkel is járhat a fertőzött hús emberi fogyasztása.

Megtérítik a kárt



Január végéig szombaton és vasárnap 9 és 12 óra között is elvégzik a trichinellózisvizsgálatokat az állategészségügyi igazgatóság körorvosai. Amennyiben mikroszkópos vizsgálaton trichinellás fertőzést észlelnek a levágott állatból származó húsban, azonnal elkobozzák a sertést és megsemmisítik. A betegség miatt kárba veszett jószágért az állam kártérítést fizet: a sertés piaci ára alapján térítik meg a gazdának a kárt – mondta el korábban Püsök László. Azonban a gazda csak akkor kérhet kártérítést, ha az állat szerepelt az országos adatbázisban, és rendelkezett fülszámmal.