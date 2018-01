Újabb tíz tömbház hőszigeteléséről döntöttek Gyergyószentmiklóson

Ha minden a tervek szerint halad, hamarosan új burkolatot kaphat néhány tömbház Gyergyószentmiklóson. Illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Forradalom negyed zonális városrendezési terve húsz évre határozza meg a város ezen részének irányát, ide tartozik a Kórház utca, a régi kórház udvara, a környéken található oktatási intézmények, a Tarisznyás Márton Múzeum és az örmény templom környéke is.

Kertvárosi hangulat létrehozása a cél, ezért a parkolás átszervezése is része a tervnek. Viszont mivel nem kivitelezési tervről van szó, így nem biztos, hogy minden pontja megvalósul

– jelezték az ülésen.

A Gyilkostó-üdülőtelep városrendezési tervét is jóváhagyta a képviselő testület, ez esetben a turisztikai minisztérium engedélyére is szükség volt. A terv a csónakház körüli részt és a vásárközpontot foglalja magába, a kereskedelmi célú tevékenységeket folytató cégek ellenőrzése is megtörténik. A Csodavilág napközi tetőterének beépítése újra napirendre került, a munkálat folytatásához újabb közbeszerzésre volt szükség, erről is döntött a testület. Továbbá a Szabadság tér 22. szám alatti, volt mozi épületében két iroda helyiség iránt fogalmazta meg igényét a Magyar Polgári Párt, a testület egyöntetű döntése értelmében a Gyergyói Kisújság egykori irodáit megkapta a párt gyergyószentmiklósi szervezete.

Összesen húsz tömbház szigetelésére lehet számítani

A képviselő-testület többek között elfogadta, a tömbházak hőszigetelésére vonatkozó beruházások dokumentációit és műszaki-gazdasági mutatóit.

A Központi Fejlesztési Régió Regionális Operatív Programja keretében ezúttal újabb 10 tömbház szigetelésére vonatkozó dokumentáció kapott zöld utat a képviselő-testülettől.

Az első körben

a Virág negyedben a 46-os, 51-es, 45E és 49-es, a Bucsin negyedben a 18-as, 23-as, 24-es, a Miron Cristea utcában a 8-as, 9-11-es és a Fejér Dávid utca 7. szám alatti tömbház aktacsomója vár minisztériumi jóváhagyásra.

A második körben is tíz tömbház rehabilitálása szerepel: a Kórház utca A, a Forradalom negyedben az IPEG és a 9/B tömbház, a Virág negyedben a 43 és 44-es tömbházak valamint a Bucsin negyed 2-es, 6-os, 10-es, 11-es és 20-as tömbházak. Amúgy

Gyergyószentmiklóson összesen 29 tömbház hőszigetelésére tettek le igényt.