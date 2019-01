Újabb száz mezei nyulat telepítettek át Háromszékre

Háromszéken probléma a szükséges mezeinyúl-állomány fenntartása • Fotó: 123RF

Több mint kétszáz nyulat fogtak be hálóval a hét elején az Arad megyei Pécskán. Az 1989 után premiernek számító akció célja az volt, hogy csökkentsék az állományt, a térségben ugyanis elszaporodtak a mezei nyulak, és jelentős károkat okoznak a mezőgazdaságban. A befogást az Arad megyei Vadász és Sporthorgász Egyesület szervezte, amelyen 110 vadász vett részt, és Magyarországról is érkeztek hálózásban tapasztalt szakemberek.

A mezőn 1200 méter hosszú hálót feszítettek ki, az azzal befogott apróvadakat ládákba tették.

Nicu Deme az egyesület elnöke az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Pécskához tartozó vadászterületen, 8000 hektáron mintegy 1200 mezei nyúl van, holott legtöbb 800 számára lenne élettér. A befogott nyulak egy részét Arad megyében engedték szabadon, százat áttelepítettek Kovászna megyébe, és szinte ugyanennyit vittek Dâmboviţa megyébe is, oda ahol csökkent a mezei nyúl-populáció. Deme kifejtette,

a nyulak darabját száz euróért adják el a vadásztársaságoknak, a befogásukra egyedenként 25 eurót költöttek.

László Béla, a Kovászna Megyei Halász-Vadász Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, a pécskai nyulak kedden érkeztek Háromszékre, ezeket Bölön, Előpatak, Illyefalva és Gidófalva, valamint Árkos közötti területeken engedik szabadon.

Emlékeztetett arra is, hogy január elején Magyarországról vásároltak szintén száz mezei nyulat. Meglátása szerint, a következő két évben még legalább hatszáz nyulat kellene elengedni, 300-at évente, hogy helyreálljon az egyensúly, ám erre elő kell a pénzt is teremteni. Háromszéken az elmúlt két évben látványosan csökkent a mezei nyulak száma, a vadgazdálkodókat az is aggasztja, hogy a nyulak nem szaporodnak. „Minden kilőtt nyúl legalább 3 éves, fiatal egyedet az elmúlt egy évben nem is láttunk” – mondta László Béla. Szerinte,

az elszaporodott rókák és a szabadon engedett juhász- és kóbor kutyák is tizedelik az állományt.

A nagy táblás monokultúrák elterjedése sem kedvez a mezei nyulaknak, ahol nagy területen kukoricát vagy repcét termesztenek, teljesen eltűnt az apróvad.