Újabb oltásmaratont szerveztek Marosvásárhelyen, ezúttal a 12 éven felüli gyerekeket is beoltják

Újabb oltási maratont szerveznek a hétvégén Marosvásárhelyen az orvosi és gyógyszerészeti egyetemen. Péntek reggel nyolc órától hétfő reggel nyolc óráig oltanak a Pfizer/BioNTech-vakcinával tíz oltóponton. A mostani abban különbözik a három héttel ezelőttitől, hogy már a 12 éven felüli gyerekeket is beoltják.

A három héttel ezelőtti oltásmaratonon 7504 személy kapta meg a Pfizer-BioNTech-vakcinát Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Pontosan három héttel ezelőtt 7504 személy kapta meg a Pfizer/BioNTech-vakcinát Marosvásárhelyen, az orvosi egyetemen szervezett oltásmaratonon. Ezzel akkor országos rekordot állított fel Marosvásárhely, hiszen a több mint 300 ezres lakosú Temesváron szervezett oltásmaratonon is „csak” 6722 személyt oltottak be.

A június 4-én reggel kezdődött oltásmaratonon egészen hétfő reggelig dolgozik az egészségügyi személyzet, és nemcsak azokat várják, akik a korábbi oltásmaratonon megkapták az első adag vakcinát, és a hétvégére kaptak időpontot a második adagra, hanem bárkit, aki igényli a Pfizer/BioNTech-oltóanyagot – fejtette ki Leonard Azamfirei egyetemi rektor a péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az sem kötelező, hogy itt kapja meg a második adagot az, akit itt oltottak be először. A lényeg, hogy Pfizer/BioNTech-oltóanyagot kapjon másodszor is.

Minden az első maratonhoz hasonlóan zajlik, tíz oltókabinnal várják az igénylőket, 300 önkéntes segít az akció lebonyolításában. A különbség annyi, hogy most már a 12 éven felüli gyerekeket is beoltják szülői engedéllyel, hisz Románia is megkapta erre az engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől.

Mara Togănel, Maros megye prefektusa elmondta, nagyon elégedett azzal, hogy ilyen sokan beoltatták magukat eddig a megyében, folytatódik az oltásmaraton vidéken is a mobil oltóközpontok segítségével. Hozzátette, Marosvásárhelyen nyílt meg az ország első repülőtéri oltásközpontja, ahol bárki igényelheti a Johnson&Johnson oltását.

Iuliu Moldovan, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője arról is beszámolt, hogy az elmúlt egy hónapban, amióta lehetőség van a háziorvosi rendelőkben is oltatni, több mint négyezer személy kapta meg a Johnson&Johnson vakcinát a háziorvosoktól Maros megyében.

Marosvásárhelyen eddig a lakosság 32,5 százaléka kapta meg az oltás legalább első adagját – derül ki a Babeș-Bolyai Tudományegyetem által kifejlesztett online térképről, ahol naprakész adatok találhatók az ország településeinek beoltottságáról.