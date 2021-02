Mi lesz idén a turisztikai szektorral új üdülési jegyek nélkül?

A beígért támogatás helyett még inkább magára hagyja a járványhelyzet következményei miatt amúgy is gondokkal küszködő turisztikai szektort az állam azáltal, hogy idén nem biztosítanak üdülési utalványokat a közszférában dolgozók számára – vélik az ágazat képviselői, akik hatalmas bevételkiesésre számítanak idén. A megszorító intézkedés miatt a vendéglátóipari szektor képviselői országszerte tiltakozást tartanak kedden.

A 2021-es év is rosszul kezdődik a 2020-as esztendő által kivéreztetett idegenforgalmi szektor számára. Archív • Fotó: Haáz Vince

Molnár Ákos kérdésünkre elmondta, a gyógyfürdők szövetségébe tartozó turisztikai egységek körében elvégzett, nem reprezentatív felmérésük eredménye szerint a harminc százalékot is elérte az üdülési utalványokból származó bevételek értéke az utolsó referenciértékű esztendőben, azaz 2019-ben – és ebben az utazási irodáknál voucherrel megvásárolt üdülési csomagok még benne sincsenek –, így hatalmas bevételkiesés várható az ágazatban, ha idén nem állítanak ki vouchereket.

Molnár Ákos ugyanakkor kitért arra is, hogy az elmúlt évekből megmaradt, fel nem használt voucherek nem fogják pótolni az idei kiesést, ugyanis utánanéztek a kormányfő által közölt számok hitelességének, és a pénzügyminisztérium honlapján megtalálható nyilvános adatok szerint azok távol állnak a valóságtól.

– véleményezte az intézkedést megkeresésünkre Molnár Ákos, a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület vezetője. Az üdülési jegyek a belföldi turisztikai forgalomra nagy hatással voltak, sokaknak nyújtott lehetőséget arra, hogy elmenjen nyaralni, a szállodaiparban pedig a szolgáltatások minőségének a javításához és újabb befektetések elvégzésére biztosítottak forrást az üdülési utalványokból származó bevételek, de még a gazdaság más területein – például a beszállítóknál – is

nem elég, hogy nem vezették be a turizmust segítő támogatási rendszert, hanem még a meglévőt is kivonják vagy megszüntetik”

Nem állítanak ki idén üdülési utalványokat a közszférában dolgozók számára, akik majd jövő évben kapják meg az idei vouchereket – jelentette be a minap Florin Cîţu miniszterelnök, azzal indokolva az intézkedést, hogy a 2020-ban és 2019-ben kiállított üdülési utalványokat még nem használták fel a kedvezményezettek. Engedélyezték ezeknek az utalványoknak az idén történő beváltását – mondta a kormányfő, kitérve arra is, hogy 2,4 milliárd lejt tesz ki a még fel nem használat üdülési jegyek összértéke.

A miniszterelnök által bejelentett intézkedés miatt egyébként keddre országos tiltakozást szervezett a romániai szállodaipar és az éttermek szakmai érdekvédelmi szervezete. A déltől délután fél egyig tartó tiltakozás programja szerint erre az időszakra bezárnak a turisztikai és vendéglátóegységek, és a vállalkozás előtt transzparensekkel tiltakoznak majd az alkalmazottak a megszorítás ellen. Molnár Ákos kérdésünkre elmondta, a térségben nem tud szervezett tiltakozásról, minden egység egyénileg dönti el, hogy csatlakozik-e. Részben hasznos a tiltakozás, másrészt viszont, a hosszan tartó bezárási kötelezettség után még ezt a félórányi önkéntes bezárást is meggondolják az ágazatban tevékenykedő vállalkozások – mondta.

Az elő- és utószezont érinti leginkább

Vissza fog esni a forgalom a turisztikai szektorban az idei üdülési utalványokra vonatkozó intézkedés miatt, rossz évre számítanak idén a turisztikai vállalkozások Szovátán is. A járvány miatt amúgy is megcsappant a forgalom, nem tudni, mennyire válnak be a védőoltások, azaz milyen mértékben térhet vissza a normalitás a nyaralások esetében idén – vélekedett Bereczki István, a Szovátai Turisztikai Egyesület elnöke, aki szerint

minden reményük az, hogy a kormány végül mégsem fogja jövőre halasztani az idei üdülési utalványok kiállítását.

Ha mégis, akkor az leginkább az elő- és utószezonban fog nagy bevételkiesést okozni, ugyanis jellemzően kora tavasszal és késő ősszel használják fel a legtöbb üdülési utalványt az arra jogosultak – magyarázta a szakember. A szovátai turisztikai egységek képviselői is egyöntetűen ellenzik az intézkedést, de nem tud róla, hogy csatlakoznának a mai országos tiltakozáshoz.

Nem adják könnyen a bőrüket

Kiélezi a piaci versenyt a turisztikai ágazatban az, ha idén nem állítanak ki üdülési utalványokat a közszférában dolgozók számára – véli Nagy György, a székelyudvarhelyi Gondűző étterem és szálloda tulajdonosa. Az intézkedés negatív hatását azonban meglátása szerint jobban meg fogják érezni az üdülőtelepülések környékén található helységekben, mint magukon az üdülőtelepüléseken. Ugyanis

az eddigi tapasztalatok szerint, amikor megtelnek a szálláshelyek például Szovátán vagy Parajdon, a turisták egy része a nem kimondottan üdülőtelepülésnek számító Székelyudvarhelyen száll meg. Ha viszont nem telítődnek az üdülőtelepülések, akkor csökken a kereslet az olyan városok iránt, mint Székelyudvarhely

– magyarázta. A különböző rendezvények megszervezésével lehetne valamelyest ellensúlyozni az üdülési utalványokból származó bevételek idei kiesését, a konferenciaturizmus esetében ez áthidaló megoldás lehetne, remélhetőleg a járványügyi helyzet is lehetővé teszi majd az ilyen jellegű rendezvények megszervezését – bizakodott Nagy György.

Orban: idén nem bocsátanak ki üdülési jegyeket 2021-re nem bocsátanak ki üdülési jegyeket – legalábbis ezt tervezi a kormánykoalíció miután tanácskozott a költségvetésről és a költségek csökkentéséről – írja az Agerpres hírügynökség Ludovic Orbannak, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökének hétfői nyilatkozatára hivatkozva.

Véleménye szerint egyébként az említett bevételkiesés már nem a fejlesztések elmaradását, hanem konkrét megélhetési problémákat okoz majd az ágazat egyes szereplői számára.

Egy amúgy is gyengélkedő szektorról beszélünk, amelyet szinte teljesen kivéreztetett a 2020-as év. Nem tudjuk, hogy mi lesz, ha így indulunk neki a 2021-es évnek

– fogalmazott, de úgy véli, az ágazatban tevékenykedő vállalkozások kitartanak, amíg bírják, „nem fogják könnyen adni a bőrüket”, dacára annak, hogy üzleti szempontból nem lesz egy stabil év a 2021-es esztendő sem.