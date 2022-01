Újabb műemlék templomok kapnak díszkivilágítást Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen tizenegy műemlék templom van, ezekből idén több is díszvilágítás kap, hogy sötétedés után is gyönyörködni lehessen bennük. Berecki Sándor régész, marosvásárhelyi tanácsos szerint fontos ezekre az épületekre is odafigyelni, ráirányítva a helyiek és a turisták figyelmét is.