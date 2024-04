Újabb medve riogatja a székelykeresztúriakat

főleg a kora esti órákban, hiszen akkor szokott megjelenni a gondokat okozó medve.

Nem tért vissza a medvecsalád

Az elmúlt héten riadalmat okozott Székelykeresztúron egy anyamedve és két bocsa is, amelyeket a város Alsóboldogfalva felöli kijáratánál láttak. Akkor Fazakas Attilától, a Hubertus Vadásztársulat igazgatójától megtudtuk, a nagyvadakat valójában egy taxis kergette be a településre, azok önszántukból nem kószáltak volna az épületek között. Ő és a polgármester is szerencsésnek tartották, hogy nem sérült meg senki az eset során: a rémült állatok nekirontottak ugyan egy gyár kerítésének – ahol több tíz ember dolgozott – de szerencsére nem jutottak be az udvarra. Mindketten hangsúlyozták, hogy hasonló esetekben a 112-es segélyhívószámot kell hívni. Koncz Hunor János arról is beszélt, hogy mindent megtesznek a medvéket kergető sofőr beazonosítása érdekében.

korábban írtuk Taxisofőr kergethette be a medvéket Székelykeresztúrra Nem magától jött be az anyamedve és két bocsa kedden este Székelykeresztúrra, minden jel arra utal, hogy egy taxisofőr kergette be a településre a környéken kószáló nagyvadakat.

Kedden azt nyilatkozta lapunknak a polgármester, hogy átadta a térfigyelő kamerák felvételeit az állami rendőrség helyi egységének, de megkeresésünkig nem értesítették arról, hogy kézre került volna a nagyvadakat kergető sofőr. Az említett medvecsaládot egyébként azóta sem látták a településen.