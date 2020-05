Újabb községi vezetékrendszerek átvétele következik Csíkszéken

Működésbe helyezhető a két község szennyvizét befogadó újtusnádi szennyvíztisztító állomás, amennyiben a szükséges munkálatokat elvégzik, és a Harvíz Rt. át tudja venni ezt a szennyvízhálózatokkal együtt – tudtuk meg. A kászoni szennyvízhálózat átadása is elkezdődhet.

Az árterületre épített tisztítóállomás. Utólagos problémák • Fotó: Gecse Noémi

Különböző kormánytámogatásokból készültek el évek alatt a Tusnád községbeli, csíkkozmási és kászoni szennyvízhálózatok, illetve az ezekhez kapcsolódó tisztítóállomások, amelyeket még nem helyeztek üzembe. A helyi önkormányzatok a regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt.-t bíznák meg az üzemeltetéssel, ehhez azonban több feltételt kell még teljesíteni.

A Harvíz Rt. szolgáltatásait használó Hargita megyei települések önkormányzatait tömörítő Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület vezetőtanácsának legutóbbi ülésén az átvételi folyamatokról egyeztettek – mondta el kérdésünkre Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester, a fejlesztési egyesület elnöke.

Szükséges lépések

Mint ismertette, Kászonban az újfalvi és jakabfalvi szennyvízhálózat esetében a lakossági csatlakozások száma megfelelő, így a Harvíz Rt. megkezdi a rendszer átvételét, de ott, ahogy máshol is, az önkormányzatnak be kell vennie a közvagyonába a csatornahálózatot, hogy legyen jogalapja átadni az üzemeltetőnek. Ehhez, ahol szükség van rá, a munkálatok végleges átvételének is meg kell történnie.