Kihasználatlanul áll a tisztítóállomás Újtusnád határában

A Harvíz vízszolgáltató átvenné a létesítményt, de sok a kérdőjel • Fotó: Gábos Albin

Ehhez az ivóvizet a Goscomtól kellene vásárolnia, de az ár tekintetében az elmúlt egy évben sem történt megegyezés – tudtuk meg Jánosi Gyulától, a tusnádfürdői szolgáltató igazgatójától. A korábban a Harvíznek a Goscom 2,2 lejes köbméterenkénti árat kínált, mivel az akkori számítások szerint a csíkszentsimoni kutakból szivattyúzott nyersvíz kitermelési költsége elérte az 1,70 lejt köbméterenként. A Harvíz viszont jóval kevesebbet, csak csak 40 banit ígért, így nem tudtak előrelépni. Nem ez volt az egyetlen nézeteltérés a két szolgáltató között, a Harvíz a tusnádi vízhálózat állapotát, a mérés nélküli fogyasztás miatti veszteségeket is kifogásolta.

a Harvíz csak úgy üzemeltethetné a tusnádi rendszert, ha a víz- és csatornaszolgáltatást is átvenné a községben.

Mivel azonban a község három települését is ellátó, Csíkszentsimonból Tusnádfürdőig épített ivóvízszállító vezeték a tusnádfürdői szolgáltató Goscom Kft. tulajdona,

A két alcsíki község, Tusnád és Csíkkozmás öt településének szennyvizét befogadni hivatott újtusnádi tisztítóállomás jelenleg egy tározó szerepét tölti be, ahová összegyűl a hálózatra csatlakozott lakosságtól származó szennyvíz. Több mint két éve áll kihasználatlanul a létesítmény, amelyet a Környezetvédelmi Alap támogatásával építettek, és amelynek működtetésével Tusnád község vezetése a Harvíz Rt.-t szeretné megbízni.

Azt, hogy az elmúlt egy évben a szennyvíztisztító üzemeltetésével kapcsolatban semmilyen előrelépés nem történt, György József tusnádi polgármester is megerősítette, aki szerint csak leveleznek az ügyben, a létesítmény pedig most is abban az állapotban van, ahogy átadták, csak a szennyvíz gyűl a tározóba.

A Harvíz Rt.-től kérdéseinkkel a Hargita megyei települések önkormányzatait tömörítő Hargita Víz Közösségi Fejlesztési Egyesülethez irányítottak, amelynek elnöke, Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester azt mondta, hogy az egyesület következő,

két hét múlva sorra kerülő közgyűlésén napirenden szerepel a tusnádi szennyvíztisztító állomások átadásának kérdése a Harvíz Rt. ügykezelésébe.

Arról Ráduly nem tud, hogy amennyiben a Harvíz átveszi a tisztítóállomás működtetését, ezzel együtt a vízszolgáltatás átvételéről is megegyezés születik, vagy sem.