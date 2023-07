Újabb kölcsön felvételéről és sportcsapatok támogatásáról is döntöttek Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete csütörtöki ülésén a helyi sportcsapatok támogatásáról és újabb kölcsön felvételéről is döntött.

Az önkormányzati képviselők egyebek mellett költségvetésmódosításról és a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny 10 ezer lejjel való támogatásáról is döntöttek. A Nagy Mózes Gimnázium új címet nyert – számolt be a határozattervezeteket előterjesztő Bokor Tibor polgármester,

Sárfalván olyan építkezések is vannak, amelyek a város területére esnek. Két lehetőség van: lebontatni azokat, ám ezt a megoldást nem támogatom, inkább az adott területeknek a város köztulajdonából magánvagyonba vételét szorgalmaznám, hogy az illetékesek a későbbekben megvásárolhassák azokat”

Újabb négymillió lejes kölcsön felvételéről is döntött az önkormányzati képviselő-testület. „Múlt évben a kormány rájött arra, hogy az önkormányzatok számára a kincstáron keresztül nyújtott kölcsönlehetőségek nem elegendőek, ezért a pénzforrásokat országos szinten 750 millió lejjel megnövelték. Ez lehetőséget biztosít azoknak az önkormányzatoknak, amelyek gyorsan mozognak, hogy a korábban felvett összeget, megduplázzák. Mától lépett érvénybe a törvény, ezért sürgős erről döntenünk.

A meglévő 4 millió mellett még 4 millió lejt fel tudunk venni, ahhoz, hogy az uniós projektekhez szükséges önrészt biztosítani tudjuk. Azonban szinte biztos, ahhoz, hogy mindent be tudjunk fejezni, ha az árak továbbra is növekednek, ez sem lesz elég. Főleg, ha a tűzoltóság is ilyen kitétekkel jön”