Új vezetőt választott az etédi önkormányzat

• Fotó: Barabás Ákos

Bíró fontosnak tartotta, hogy ne maradjon vezető nélkül a község, hiszen a megkezdett projekteket, beruházásokat folytatni kell, nem állhat meg a fejlődés a térségben. Azt ígérte, hogy a széki RMDSZ, illetve Hargita Megye Tanácsa is támogatni fogja azt a személyt, aki elvállalja a rá váró nehéz feladatot.

Továbbra sem ért egyet

Szőcs László is felszólalt az ülésen, hangsúlyozva, hogy az ő mandátuma alatt is kaptak segítséget a különböző intézményektől és az RMDSZ vezetőségétől is, ami jó dolog, de a problémákat a helyiek maguknak kell megoldják. „Ezt nem szabad elfelejteni” – szögezte le. Kijelentette, örül, hogy ilyen erős és jól együttműködő csapattá kovácsolódott össze a szövetségi listán induló képviselőkből álló önkormányzat. Reményét fejezte ki, hogy ez így is marad. Megjegyezte azt is, hogy mandátumának megszüntetése ellenére szívesen segíti a község vezetőségét. Egyébként továbbra is ő vezeti a helyi RMDSZ-t.

Az ellenem szóló prefektusi rendelet megtámadásával én csak a törvényes lehetőségeimmel éltem. Azért sem akartam ezt visszavonni, mert Románia észre kellene vegye, hogy ez a dolog, amivel engem is kikezdtek, egyszerűen marhaság. Nem szabadna ilyesmikre épüljön egy ország

– fogalmazott Szőcs, akit azért vádoltak meg összeférhetetlenséggel, mert 2014-ig polgármesterként tagja volt édesapja szalmakalap-készítéssel foglalkozó családi vállalkozásának.

Beszéde után az önkormányzat tudomásul vette Nagy Endre lemondását, és megszüntették az alpolgármesteri, illetve a képviselői mandátumát.

Megszavazták Szilvesztert

A képviselőktől csak Szilveszter Attila polgármesteri teendőkkel megbízott alpolgármesterré választására érkezett javaslat. Mivel vállalta a feladatot, urnás szavazást tartottak, és az önkormányzati tagok egyöntetűen támogatták.