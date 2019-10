Új tulajdonosának köszönhetően régi fényében tündököl majd a barokk kastély

Több mint egy évtizede árulják, most gazdára lelt a sáromberki Teleki-kastély. Új tulajdonosa Benedek Imre marosvásárhelyi szívsebész, aki a tervek szerint visszaadja az épület régi pompáját, és a Teleki családhoz méltó rendeltetést is társít hozzá.

• Fotó: Haáz Vince

A Teleki Sámuel erdélyi kancellár által építtetett barokk stílusú épületet 2005-ben kapta vissza a Teleki család, a Kanadában élő örökösök azonban immár több mint egy évtizede keresik a kastély számára az új tulajdonost. Sokáig egy bukaresti aukciós ház kínálta eladásra a történelmi épületet. Pár éve, még Lokodi Edit Emőke tanácselnöksége idején úgy tűnt, a Maros megyei önkormányzat is érdekelt a kastély megmentésében, keresték az anyagi hátteret a megvásárlásához és felújításához. Később a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek is voltak ez irányú céljai, konkrétumok azonban nem születtek:

Az elővásárlási jogról rég lemondott a nagyernyei önkormányzat, amelyhez közigazgatásilag Sáromberke is tartozik. Mint a polgármester, Jánosi Ferenc elmondta, évekig latolgatták, hogy milyen funkciót tudnának adni az épületnek, és főként milyen anyagi fedezetből tudnák ezt megvalósítani, de az egész túl nagy anyagi megterhelés lett volna a nagyernyei önkormányzatnak, amelybe hiába vágtak volna bele, beletört volna a bicskájuk – fogalmazott az elöljáró. Hozzátette, szeptemberig amúgy az önkormányzat bérelte az épületet, előbb gazdasági középiskola, majd szakiskola működött benne, de már szükségük sem lenne a bérlésre, ugyanis az utolsó évfolyamok is végeztek a szakiskolában, és ha újraindulna is, a felújított sáromberki iskolában helyet tudnának biztosítani az osztályoknak.

Amikor béreltük, arra is elköteleztük magunkat, hogy karbantartjuk az épületet, minden évben jelentős összeget szántunk rá, de ez nyilván nem jelenti azt, hogy az új tulajdonosnak nem kell tataroznia, rendbe tennie

– fogalmazott a Székelyhonnak Jánosi Ferenc polgármester. Kifejtette, ő személyesen és a közösség is örül a tulajdonosváltásnak, s főként annak, hogy az új tulajdonosnak nagy tervei vannak az épülettel.

Az ingatlant és a kastélyhoz tartozó telket is Benedek Imre marosvásárhelyi szívsebész vásárolta meg a Kanadában élő Kelemen Monique-tól és Teleki Sándortól.

Miután a kastély megvásárlásáról mindenki lemondott, ráadásul édesanyám Teleki lány volt – bár semmiféle rokonságban nem állunk az eddigi tulajdonosokkal –, a családdal való egyeztetés után úgy véltem, jó volna, ha megmaradna itteni kézben, s a megvétel mellett döntöttünk

– mondta a Székelyhonnak az új tulajdonos, aki már el is kezdte az állagmegőrző, karbantartó munkálatokat az ingatlanon: nekifogtak a tetőszerkezet, a kerítés és a nagyterem rendbetételének. „Szerencsére a főépület aránylag elfogadható állapotban van, eddig ugye iskola működött benne, én gratulálok is nekik, hogy nem tették tönkre. A többi része azonban romokban van” – mutatott rá Benedek Imre.