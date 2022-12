Új tető a Teleki Tékán, jövőre a múzeum is elkészül

Megújult a marosvásárhelyi Teleki Téka tetőszerkezete, hamarosan befejezik a freskós termet és hozzálátnak a padlózat renoválásához is. A Maros megyei önkormányzat finanszírozásával, 1,5 millió lejből végezték el az épület tetőszerkezetének cseréjét.

A teljes felújítása az épületnek viszont még nincs befejezve, jelenleg az emeleti, egykori bálterem restaurálását végzik.

A freskós teremként is emlegetett helyiséget eredetileg bálteremnek építették és használták, amelynek renoválásához még 2018-ban hozzáláttak, ám a járvány miatt a munkálatok elhúzódtak. Most viszont úgy néz ki, hamarosan elkészülnek vele, és jövőben hozzáláthatnak a padlózat felújításához is. E munkálatok a könyvtár programját, látogathatóságát nem befolyásolták.