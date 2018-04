Új területi vezetőség irányítja a mallersdorfi ferences nővérek romániai közösségét

Melanie, Tarzicia, Antonetta, Kinga és Jakobe nővér • Fotó: ferencesnoverek.blogspot.hu

Szabályzatuk értelmében minden nővér benyújtotta a vezetőségválasztásra irányuló javaslatát. Az erdélyi nővérek gyűlésén M. Jakobe Schmid általános elöljáró és helyettese, M. Melanie Golwitzer társaságában az általános tanács megbeszélte a javaslatokat, és

kinevezte Korodi Antonetta nővért területi elöljárójává, András Kinga nővért a területi elöljáró helyettesévé, Török Tarzicia nővért pedig területi-tanácsosnővé és gazdasági felelőssé.

Működési területeik

Az országban négy helyen vannak jelen a mallersdorfi nővérek, központjuk Székelyudvarhelyen működik. Itt a Nardini Napközi Otthont és az alsó tagozatos diákok délutáni foglalkoztatóját tartják fenn illetve működtetik valamint egy átmeneti otthont, ahol szükségben levő gyerekek kapnak egy időre szállást, ellátást. A nővérek naponta ebédet osztanak a szegényeknek.

Vannak nővértársaink, akik hitoktatnak iskolákban vagy plébánián. Udvarhelyi közösségünkben négy idős nővért gondozunk. Nagyon hálásak vagyunk nekik mindennapi imáikért, a kommunizmus nehéz éveiben tanúsított kitartásukért és jó példájukért

– mondta el az új területi elöljáró, Antonetta nővér. „Nagyváradon sérült óvodáskorú gyerekek számára van egy speciális napköziotthonunk, egy nővértársunk ott is hitoktatással foglalkozik, és szociálisan hátrányos helyzetű emberek mehetnek segítségért a nővérekhez. Kézdiszentléleken a Szent Klára Öregotthonban dolgoznak nővéreink. Brassóban bentlakást működtetünk egyetemista lányok számára, és egyik nővértársunk ott is hitoktatással foglalkozik” – számolt be.

Hat éves ciklus

Szabályzatunk értelmében rendi vezetőség hat évre nevez ki valakit elöljárónak – legyen bár területi elöljáró vagy házfőnöknő. Ha a hat év letelik, még meg lehet hosszabbítani ugyanennyi időre, ha a rendi vezetőség úgy dönt

– tudtuk meg Antonetta nővértől. – Természetesen, ha valamilyen okból a nővér nem tudja tovább vállalni, akkor jelzi az elöljárók felé és megtörténik a váltás. 2018. február 11-én új vezetősége lett a romániai közösségünknek. Együttműködve próbáljuk átvenni ezt a feladatot. A team tagjai: a területi elöljáró, a területi elöljáró helyettes és egy tanácsosnő, aki ugyanakkor a gazdasági felelős is.”

Hivatásívek

Az új területi elöljáró, aki Helene Haushofer M. Michaela nővért követi a szolgálatban, Korodi Edit, M. Antonetta nővér. Tusnádfürdői származású, gyermekkorát ott töltötte. Huszonöt éve jelentkezett a nővérközösségbe. Székelyudvarhelyen elvégezte a tanítóképzőt, és több éven keresztül óvónőként dolgozott a Nardini Napközi Otthonukban. Két rendben, összesen öt évet a szépvízi gyermekotthonban tevékenykedett. Közben elvégezte a pszichológiai egyetemet Kolozsváron. Visszakerülve Udvarhelyre, kezdetben a jelöltekkel foglalkozott és azokkal a lányokkal, akik érdeklődtek a rend iránt, majd rá bízták az újonc nővérek képzését, kísérését. Jelenleg a Nardini Napközi Otthonban beszédhibás gyerekekkel, vagy azokkal, akik egyéni fejlesztésre szorulnak, pszicho-pedagógusként és logopédusként foglalkozik.

Helyettese András Magdolna M. Kinga nővér, Lövétéről származik. Hat testvére közül a legnagyobb. 1992 augusztusában lépett be a szerzetesi közösségbe és 1995-ben tett fogadalmat. Egészségügyi szakápolóként szerzetesi élete legnagyobb részében a Kézdiszentléleki Szent Klára Öregotthonban dolgozott. Az utóbbi két évet brassói házukban töltötte, onnan költözött március elején Udvarhelyre.

Török Edith M. Tarzicia nővér, az elöljáró tanácsosa és gazdasági felelős Balánbányán született. 1990-ben lépett be a rendbe és 1991-ig Székelyszentkirályon tanított. 1992-ben öltöztették be, majd 1994-ben tette le az első fogadalmát. 1994–1996 között a Szent Ferenc Alapítványnál dolgozott Déván, mint nevelő. 1996-tól Székelyudvarhelyen él. Dolgozott a konyhán, az óvodában. Időközben vallástanár képesítést szerzett, hitoktatóként tevékenykedett és foglalkozott a jelöltekkel majd a novíciákkal. 2000 óta a közösség hivatalos ügyeit intézi. Jelenlegi fő tevékenysége Tamási Áron Gimnáziumban a hitoktatás.

Boros Erzsébet M. Margit nővért követően az udvarhelyi ház főnöknőjévé Farkas Gabriella M. Fidelis nővért választották, aki huszonhat éve tagja a mallersdorfi ferences nővérek közösségének. A noviciátust Székelyudvarhelyen végezte, majd a noviciátus második évében Dévára kerülte, ahol két évig a Szent Ferenc Alapítványnál Csángó-telepi kisiskolásokkal foglalkozott. Tíz éve került vissza Udvarhelyre. Jelenleg is az iskola utáni programban dolgozik. Emellett lelki napokat szervez fiataloknak.

Vallomás

Közösen kérjük a jó Istent, hogy a mindennapokban ismerjük fel akaratát, hogy felelve a mai kor kihívásaira, eleget tudjunk tenni alapítónktól, Boldog Paul Josef Nardinitől kapott feladatunknak: a szeretet cselekedetei által a szegényeknek hirdessük az evangéliumot

– összegezte az vezetőtestület céljait Antonetta nővér.