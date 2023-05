Új szolgáltatások lesznek elérhetők a gyergyószentmiklósi kórházban

Több szakrendelő is nyílhat hamarosan a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház járóbeteg-rendelőintézetében. Plasztikai sebész érkezik, nefrológiai, hematológiai és pszichiátriai szakrendelés is elérhető lesz itt.

Amellett, hogy a járóbeteg-rendelőintézetben egy ilyen kabinet nyílik, a hosszabb távú bennfekvő betegek esetében is lehetőség lesz elvégezni a szükséges beavatkozásokat, kezeléseket. Fontos megjegyezni, hogy

Hargita megyében volt ugyan, de jelenleg nincs plasztikai sebész, ezért is nagyon jó hír, hogy Gyergyószentmiklósra szeretne költözni az ország egy másik részéről egy erre a szakterületre specializálódott szakorvos. Sok – évente mintegy 200 – olyan traumás esettel foglalkoznak Gyergyószentmiklóson, amely plasztikai sebészeti beavatkozást igényelne, és jelenleg nehéz megoldani, hogy továbbküldjék a betegeket más központokba a szükséges kezelésekre – mondta Fülöp Enikő kórházmenedzser.

A városi képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyták a nefrológiai (vesebetegségekkel foglalkozó) szakrendeléshez szükséges állások létesítését is. Ez szükséges ahhoz, hogy a poliklinikán megnyílhasson a szakrendelő. Amint Fülöp Enikő ismertette, a kórházban dolgozik már egy nefrológus főorvos, és egy másik belgyógyász most végzi másodszakon ennek a képesítésnek a megszerzését.

– mutatott rá a kórházmenedzser.

Szintén dolgozik a kórházban hematológus szakorvos is, aki szintén egy most nyíló szakrendelőben végezheti a járóbetegek gyógyítását.

Hozzátette, az új szakrendelők létrehozása előtt konzultáltak a gyergyói térség háziorvosaival, felmérték, hogy milyen betegségek a leggyakoribbak a környéken. Ez alapján vált egyértelművé, hogy szükség van pszichiátriai szakrendelésre is. Szerencsés helyzet, hogy érkezik olyan orvos, aki be tudja tölteni ezt a hiányt.

Fülöp Enikő kérdésünkre válaszolva elmondta még, hogy a járóbeteg-rendelők létrehozásához szükség lesz asszisztensek alkalmazására és a kisegítő személyzet bővítésére is. Ezt megnehezíti most a kormány által eldöntött létszámstop, de mivel az alkalmazások szükségessége teljes mértékben indokolható (törvényi követelmények is alátámasztják), az alkalmazásokra megkaphatják a külön engedélyezést.