Új röntgenkészülékkel gazdagodott a csíksomlyói tüdőgyógyászati osztály

Az új röntgengép előnyére válik a személyzetnek és betegeknek egyaránt • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Konrád Judit kórházmenedzser tudatta, az utóbbi években a kórház orvosi képalkotó eszközparkja jelentős bővülésen esett át. „Ezúttal egy új digitális röntgenkészüléket helyezünk működésbe Csíksomlyón. Az utolsó generációs gép könnyebben kezelhető és biztonságosabb az előzőnél, továbbá a beteg számára is kényelmesebb” – részletezte. Az automatizált röntgengép nagy felbontású monitorral és megfelelő kapacitású adattárolóval is rendelkezik, amelyhez speciális nyomtató is jár, így az eredményt a vizsgálat után még a helyszínen ki is lehet nyomtatni.

Dombi István tüdőgyógyász szakorvosa jelezte, a modern eszköz egy húsz éves röntgengépnek fogja átvenni a helyét.

A radiológiai beavatkozás után a kezelőorvos két perc múlva már láthatja is a röntgenképet. Így a szakorvos hamarabb látja az esetleges radiológiai vagy mellkasi elváltozásokat, a páciens gyorsabb és pontosabb ellátásban részesül, a személyzet pedig időt nyer ezáltal

– fejtette ki. Mint rákérdeztünk, az eddigi előhívó rendszerben tizenöt-húsz percet is várni kellett, amíg a szakorvoshoz eljutott a röntgenkép. A készülékkel radioszkópiát is tudnak végezni, így az erek működését is tudják követni, továbbá kontrasztanyag beadása alatt is szemmel tudják tartani a mellkas működését, amely a tüdőtükrözéseknél egy fontos folyamat.

A Villa cég Apollo DRF elnevezésű készüléke nagyságrendileg 1,5 millió lejbe került, amelynek nagy részét az egészségügyi minisztérium finanszírozta, a fennmaradó tíz százalékot pedig Hargita Megye Tanácsa fedezte.