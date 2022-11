Új művégtagra van szüksége, hogy teljes életet élhessen

A gyergyóremetei Laczkó-Benedek Endre háromgyerekes családapa betegsége miatt elveszítette az egyik lábát. Ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessen, a jelenleginél modernebb „robotlábra” lenne szüksége. Erre szervez gyűjtést az One and half leg Egyesület.

– fogalmazott Keresztes Zsolt, az One and half leg Egyesület vezetője.

Hirdetés

Úgy érzi, tartozik másoknak segíteni

Az One and half leg Egyesületet Keresztes Zsolt hozta létre, miután 2017-ben ő is hasonló módon vesztette el a lábát, és akkor több ezren segítettek adományukkal ahhoz, hogy felépülhessen, és ma teljes értékű életet élhessen. Azért próbálnak segíteni rehabilitációban, protézis beszerzésében, mert pontosan tudja, mit élnek át az erre rászorulók, hiszen maga is megtapasztalhatta ezt. Nem csupán mozgássérülteken igyekeznek segíteni, de daganatos betegségekben szenvedőknek és hasonló gondokkal küszködőknek is.