Új műszerekkel bővült a csíkszeredai kórház radiológiai osztálya

Pontosabb diagnózis állítható fel a részletesebb képet készítő korszerű CT-készülékkel • Fotó: Gábos Albin

az első lépés a korszerű felszerelések beszerzése volt, amiből nemcsak a vezetőség, hanem az osztály dolgozói is jócskán kivették a részüket.

Hozzájuk kerülnek mind a tüdőgyulladás-gyanús esetek, mind a csonttöréses sérültek, vagy akár a daganatos, illetve más megbetegedésben szenvedő páciensek is.

„A csapat az ügy mellé állt, többletmunkát is vállaltak. Mindenki érzi, hogy a fejlődés jó, még akkor is, ha a több gép több munkát jelent majd” – fűzte hozzá Burszán-Barabás Andrei. Nemrég ugyanis új gépekkel gazdagodott az osztály, legtöbbje decemberben érkezett meg. A műszerek nagy részét beszerelték, és tavasztól tervezik beüzemelni, ugyanis a működtetésükhöz szükséges engedélyeztetési eljárás néhány hónapot is igénybe vehet.

A korszerű felszerelések előnye, hogy több szakorvost lehet vonzani a kórházba, így több beteget is tudnak majd ellátni. Ezek mind fontosak ahhoz, hogy regionális kórházzá fejlődjön az intézmény

– magyarázta az osztályvezető orvos. Az osztályon kényelmes székeken várakozhatnak a páciensek, a falakon pedig régi röntgen- és CT-felvételek láthatók. Látszik, hogy felújítás és korszerűsítés zajlott, zajlik. A radiológiát érinti egyébként leginkább a nagyiramú technikai fejlődés, ezért is szükséges újabb és újabb berendezéseket beszerezniük, hogy tudják tartani a lépést. A radiológus főorvos szerint

a modernebb eszközökkel kisebb dózisú röntgensugár felhasználásával pontosabb diagnózist tudnak felállítani.

Csak egy ilyen CT van még

Az osztályhoz tartozó műszaki felszereltségért, valamint a gépeket működtető személyzetért Lőrincz Csaba orvosfizikus felel. Tőle tudjuk, hogy jelenleg

a kórházban huszonöt képalkotó géppel rendelkeznek, melyek közül tíz más kórházi osztályokon működik. Tavaly decemberben kilenc új berendezéssel gazdagodtak.

A fejlesztéseket nagyrészt kormánytámogatás révén valósították meg, de sikerült erre európai uniós pénzt pályázni, továbbá az intézményt működtető Hargita megyei önkormányzat és a kórház saját bevételeit is használták erre a célra.