Új légitársaság Marosvásárhelyen: megvan, hogy hová menne az első járat

2022. július 11., hétfő

Elhozzák a Holdat Sepsiszentgyörgyre

A sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban levő tavacska felett lehet majd július végén megcsodálni a Hold mintegy hét méter átmérőjű hiteles mását. A Lights On – Museum of the Moon installáció július 22. és 31. között lebeg majd a tó felett.