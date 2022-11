Új kazán a láthatáron, Melinda minőségben

– hangsúlyozta az értékesítési igazgató, aki azt is elmondta, hogy a gyártósorról a múlt héten került le az első, TÜV-SÜD minősítést is megszerző acéllemezkazán. „Jelentős mérföldkő ez mind a két vállalkozásunk életében. Ebben a közös projektben ugyanis több évtizedes piaci ismereteket ötvöztünk sikeresen” – állítja Bakó Lajos-Tamás, aki szerint már a 2020-as világjárvány idején felismerték azt, hogy a piacon való megmaradáshoz gyors és rugalmas változtatásokra van szükség.

Alapvető célunk volt, hogy mi is közelebb kerüljük a végfelhasználóhoz. Immár ugyanis a termék mellett plusz szolgáltatásokat is kínálunk nekik

Ezzel a projekttel minőségi munkaerőt is sikerült hazacsalni. Így járt Hajdó Lehel tervezőmérnök is, aki Ausztriában szerzett tapasztalatait kamatoztatja most már a Melinda cégcsoportnál. „Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy megbíztak ezzel a munkával. A fejlesztési folyamat során több mint 200 szerelővel tartottuk folyamatosan a kapcsolatot, akiknek az észrevételei és javaslatai alapján állítottuk össze a szerkezetet” – árulta el a munkafolyamat alapjait Hajdó Lehel, aki szerint a most kifejlesztett 28 és 37 kW-os teljesítményű, MSMB típusú HeizTech kazánok egy jelentős piaci szegmensnek kínálnak lehetőséget ingatlanjaik felfűtésére.