Új kamaratermi előadást mutat be a Csíki Játékszín

Érzékeny kortárs mexikói drámát mutat be a Csíki Játékszín: az Ami megmaradt belőlünk címűről van szó, Alejandro Durán rendezésében. Alejandro Ricano és Sara Pinet kétszereplős darabja szeptember 28-án, szombaton debütál magyar nyelven a csíkszeredai közönség számára, a darab fordítója és egyben dramaturgja pedig Kész Orsolya. Szerdai sajtótájékoztatón ismertették az előadás részleteit.

Alejandro Durán, a darab rendezője minden korosztály számára ajánlja az előadást, hiszen „mindenki le tudja szűrni a maga tanulságát belőle”.

Nemecsek bérlet mint újdonság

A darabot tehát szombaton mutatják be, majd az ezt követő napon is játsszák, de októberben is többször előadják a kamaratermi műsort.

Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója egy technikai újdonságra is felhívta a sajtó figyelmét: