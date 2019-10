Új játékoknak örülhetnek a gyergyószentmiklósi bölcsődében

• Fotó: Kismanók Egyesület

Az új játékeszközök kiválasztásakor elsősorban a gyermekek életkori sajátosságait, gyermeklétszámot, a játékeszközök minőségét tartották szem előtt – mondta Horvát Orsolya, a Kismanók Egyesület illetékese.

A megvásárolt játékok közül három többfunkciós elemeket tartalmaz. A most felállított kis házikóra létrán mászhatnak fel a bölcsődések, és csúszda is várja őket. Új mászótornyuk is van, valamint egy nyolc elemet ötvöző udvari játék, ezen kívül hat darab, lábbal hajtható, méreteiben eltérő kismotor is.

A fő cél a gyerekek udvaron való tartózkodása idejére egy minőségi, biztonságos, a korosztálynak megfelelő, mozgásukat fejlesztő és kielégítő játékeszközök beszerzése volt.