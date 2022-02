Új házszámok Gyergyóalfaluban, ezreknek kell iratokat cserélni

Hivatalosan is elnevezték Gyergyóalfalu község utcáit, az ingatlanok pedig új házszámot kaptak. Ez szükséges volt, hiszen eddig nehéz volt eligazodni a nagyközségben, ha egy adott címet keresett valaki, de ez azzal is jár, hogy most közel ötezer helyi lakos kell kicserélje a személyi igazolványát és más okmányait.