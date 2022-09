Új bemutatóra készül a HalVirág Bábszínház

A gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház újabb bemutatóra készül. Ezúttal egy székely népmesét visznek színre a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központban. A Csihán királyúrfi ősbemutatója pénteken 10 órától lesz, a bábjáték október 3-án is megtekinthető.

A történet egy vízimolnár életútját mutatja be, aki életbátorság, székely furfang révén boldogul. A belső hangja egy róka, aki bebizonyítja, hogy érdemes erre a hangra hallgatni.

„A róka ezúttal kedves, nem önös érdekből cselekszik, hanem a környezet is jobbá válik a tettei által, a közösséget segíti. Emellett arról is szól a történet, hogy a tévedés helyrehozható, ha nem várunk túl sokáig vele, és merünk bocsánatot kérni, illetve megbocsátani” – emelte ki Tamás Boglár, aki igyekezett rímelő szöveget írni. Fontosnak találták a tanulság mellett, hogy a helyi értékek, a hagyományok is szerepet kapjanak az előadásban.

Ezúttal elsősorban pálcás bábokat láthat a közönség, egyedül a róka kesztyűs báb. A szerepeket Borsos Virág, Tamás Boglár és Bajna Gyöngyi formálja meg, Baricz-Tamás Imola pedig a bábok készítésében és a varrásban volt a segítségükre.