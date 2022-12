Új Bagossy-dal csendült fel az öröm vasárnapján

A Szent Miklós Kamaraegyüttes énekével kezdődött vasárnap este, a szentmiséket követően a közös gyertyagyújtás szertartása a Szent Miklós-szobor előtt. „Mai napunk, az öröm vasárnapja egyebek mellett arra is figyelmeztet, hogy ne feledkezzünk meg időről időre megemlékezni azokról a jó dolgokról, melyek életünket értékessé, gazdaggá teszik. Az adventi elcsendesedés egyfajta tükörállítás önmagunk és környezetünk értékeléséhez” – hangsúlyozta Fórika Sebestyén, a Művelődési Központ igazgatója.

„Visszhangzik már fületekben, hogy valaki kopogtat? Hogy valaki bebocsájtásra vágyik, helyet kér magának? Halljátok a hangját, ahogyan tanítani próbál mindannyiunkat? Remélem, igen. Hiszen ma is, mint minden évben kopogtat valaki. Aki nemcsak a házunkba akar belépni, nemcsak az asztalunk mellé akar letelepedni, hanem a szívünkben is keresi a helyét. A helyet, melyet nem csak karácsony ünnepén akar elfoglalni, hanem egész évben. Hogy ki Ő, kérdezhetitek gyanakvóan, vagy csak költői kérdésként. Hiszen az, aki ma is, most is kopogtat, nem más, mint Jézus, a mi igaz tanítómesterünk, az a férfi, aki azért született, hogy élete és tanításai által példa legyen mindannyiunk számára” – mondta Kerekes Mónika unitárius lelkész, aki feltette a kérdést, hogy képesek vagyunk-e a karácsonyig hátralévő időszakban a szívünket és lelkünket az adventi úton megfelelő módon felkészíteni az ünnep fogadására, vagy hagyjuk, hogy elsuhanjanak a napok rohanásban, feladatok egymásra halmozásában.