Új adónemet is bevezetnek Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

A kötelező adóemelésen túl a gépjárművek utáni fizetnivalók esetében hoztak módosításokat. Mint Nagy Zoltán polgármester előterjesztésében elhangzott, a kisebb hengerűrtartalmú motorral felszerelt autók tulajdonosainak pár lejjel kevesebbet, a nagyobbaknak viszont többet kell majd fizetniük. Azaz

egy 1400 köbcentis motorral közlekedő autó után Gyergyószentmiklóson idén 63 lejt kellett fizetni, 2020-ban ennél kevesebb, 60 lej lesz az adó.

Az 1800 köbcentis járművek esetében ez 171 lejről 181-re nő, míg a 2200 köbcentiseknél 825-ről 874-re emelkedik a költség.

A testület bevezetett egy új adónemet is: a Gyilkostó üdülőtelepen megszálló vendégeknek 2 százalékos idegenforgalmi adót kell majd fizetniük. A polgármester szerint ez mindössze pár lejjel növeli meg a turisták szállásköltségét. Az így befolyt összeget az üdülőhely marketingjére, reklámozására fogják visszaforgatni.

A testület pénteki ülésén elfogadták a helyi köztisztasági szabályzatot is, amely december 1-jétől hatályba is lépett. Ennek egyik fontos eleme, hogy újraszervezik a szelektív hulladékgyűjtést, és erre ösztönzik a helybélieket. Első lépésként a kertes házakban élők tapasztalnak változást: különböző színű zsákokat kapnak, és ezekbe kell gyűjteniük az annak megfelelő műanyag-, papír-, fém-, üveghulladékot. Jövőre hulladékudvart létesítenek, ahová bárki díjmentesen elszállíthatja azokat a feleslegessé vált tárgyakat, amelyek nem minősülnek háztartási hulladéknak, azaz nem a kukákban van a helyük. Például

megunt, lecserélt bútorok kerülhetnek ide.

A hulladékudvarra lehet szállítani az építkezési törmelékeket is, fejenként egy köbméterig ingyenesen, nagyobb mennyiséget meghatározott összegért.

Büntetéseket is rögzít a határozat. Aki nem a kukákban helyezi el a háztartási hulladékot, vagy oda nem való tárgyakat rak le a kukák környékén, 150 és 250 lej közötti bírsággal sújtható, jogi személyek esetében ez 500–2500 lej is lehet. Szükség van a szigorításra, hiszen ebben az évben mintegy 70 ezer lejbe került a városnak az ilyen típusú szemét elszállíttatása – hangzott el. Büntetik azokat is, akik a kukák környékén úgy parkolnak, hogy megnehezítik a szemeteskocsik közlekedését. Az új szabályzat ismertetésére ismertető kampányt indítanak, és az RDE hulladékgazdálkodási vállalat a következő havi számla mellé egy tájékoztatót is kézbesít.

A tanácsülésen új beruházásokról is döntött a testület. 260 ezer lejből egy „rolbát” (jéggyalut) vásárol a VSK, a sportiskola sízőinek pedig 30 ezer lejből vásárolhatnak tevékenységükhöz szükséges eszközöket. A Feltöltő ökumenikus együttes 15 ezer lejért hangszereket szerezhet be. Szintén 15 ezer lejt különítettek el a gyilkostói csatornahálózat kiépítéséhez szükséges közbeszerzésekre. A tervek elkészültek, és ha a közbeszerzés rendben lezajlik, tavasszal már elkezdődhet a munka. Mint elhangzott: város azért fordíthat pénzt ilyen típusú beruházásokra, illetve eszközbeszerzésekre, mert Hargita Megye Tanácsa idén 1,7 millió lejt osztott vissza Gyergyószentmiklósnak.