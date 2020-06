Ügyfélfogadó lesz a korábban karanténközpontnak kijelölt épületben

A leendő ügyfélszolgálati épület vendégszobákkal is rendelkezik • Fotó: Veres Nándor

Szeptemberben szerették volna átadni, de ez az időpont kitolódik – ezt mondta érdeklődésünkre Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester a városközponti ingatlanról, ahová a városházi ügyfélfogadást és a pénztárt szeretné költöztetni az önkormányzat.

A jó állapotú, hosszabb ideig üresen álló épületben, amelyet tavaly decemberben vásárolt meg a város, idén a fűtés- és melegvíz-rendszert, illetve a kazánt tudták ellenőrzés után beüzemelni, illetve elvégezni a nagytakarítást és a meszelést, valamint a földszinten a parketta javítását. Akkor viszont megkezdődött a koronavírus-járvány, és

az épületet karanténközpontnak jelölték ki.

Ezután már nem lehetett belépni oda, jóllehet a karanténba küldött személyeket az épület külön szárnyában található vendégszobákban szállásolták el.

Az elkövetkezőkben egyes erkélyeken vízszigetelést kell cserélni, ehhez várják az ajánlatokat, ugyanakkor a parketta további javítását végzik el. A városi kertészet alkalmazottaival, önerőből kezdtek munkához, ezt most az is akadályozza, hogy a kertészeti dolgozókra a városi közterületeken van szükség – említette Füleki. Bent pedig egy mozgássérültek számára is használható mosdó kialakítására is szükség van, és korszerű internethálózat telepítésére.

A Postabank (Bancpost) megszűnése óta nem használt, a Mihail Sadoveanu és Piac utcák kereszteződésénél található négyszintes ingatlant 5 millió 207 ezer lejért vásárolta meg a város, hogy ügyfélfogadásra alkalmassá tegyék.

Így a városházáról az összes ilyen tevékenységet, beleértve a pénztárt is, oda költöztetik, a mai kor elvárásainak megfelelő, egyablakos ügyfélszolgálatot biztosítva. Mint az alpolgármester korábban elmondta, a városházán azért nem volt lehetőség bevezetni az egyablakos ügyfélfogadást, mert az műemléképület és nem átalakítható. Ezért nem tudják ott biztosítani a mozgássérültek számára sem a városháza irodáinak akadálytalan megközelítését, a városközponti ingatlan viszont ennek megfelelően van kialakítva. Ennek közelében a meglévők mellett további parkolóhelyek kialakítását is tervbe vették az ügyfelek számára.