Ugyanazt akarja, mint a településvezetés: távolabbra helyeztetni az autópálya nyomvonalát

Aki nem jön el az erről szóló gyűlésekbe, az nem is lehet tájékozott az autópálya nyomvonalának ügyében – reagált lényegretörően Puskás Elemér egy olvasói panaszra. Gyergyóditró polgármestere elmondta, már számos gyűlés volt ebben a témában, de ezen kevesen vesznek részt.

A Gyergyóditró és Gyergyószárhegy között áthaladó sztrádatervekben szereplő nyomvonal módosítását szeretné kérni Ditró önkormányzata, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakosság körében, számoltunk be nemrégiben. Egy olvasónk meglátása szerint az embereket nem tájékoztatják megfelelően és szerinte

az autópálya a Nagyéri mezőben kellene felmenjen és Melegvölgybe átvezessen, ahogy azt tervezték eredetileg.

Az autópálya nyomvonalának módosítását kérik a ditróiak A Marosvásárhely–Jászvásár közötti autópálya nyomvonalának módosítását kérné a gyergyóditrói önkormányzat, mert a tervezett útvonal a településvezető szerint túl közel esik a lakott területekhez. A kéréshez aláírásokat is mellékelnének.

A polgármester nem is érti a panaszt: ugyanis az önkormányzat által kezdeményezett nyomvonal módosítást támogató aláírásgyűjtés éppen arról szól, amit, ahogy az olvasó is szeretne:

a Nagyéri mezőben haladjon a sztráda, Melegvölgybe át az út a hegy másik felén, a Borzóka oldalában.

Épp most készült el egy rajz a ditrói községháza elképzeléséről, és a falutól távolabb vezető nyomvonal rövidebb is lenne, és kevesebb alagút építésére is lenne szükség – mondta Puskás.

Nyilván, hogy mi is azt szeretnénk, ha a falutól távolabb kerülne majd a sztráda

– szögezte le az elöljáró. Azt nem vitatja, hogy sokan lehetnek a faluban, akik nincsenek tisztában az autópálya-építéssel kapcsolatos kérdésekben. Cáfolta azonban, hogy nem tájékoztatnák a lakosságot. Elmondta:

legutóbb is 90 érintett személyt hívtak gyűlésbe, területtulajdonosokat és olyanokat, akik a nyomvonalhoz közelebb eső utcákban laknak.

„Hiába kaptak névre szóló meghívót, negyvenen sem jöttek el. Ez már a sokadik ilyen gyűlés, ahol az érintettekkel igyekszünk megbeszélni a kérdéseket, harminc ilyen gyűlés is lehetett már, megvannak a jegyzőkönyvek, ellenőrizhető.

Volt hogy ötven személyt hívtunk, húsz jött el, máskor nyolcvanból tizenöt. Aki pedig nem jön oda, az tájékozatlan marad, ahogy a panaszos személy is

– mutatott rá a polgármester.

A mostani nyomvonal legközelebbi pontja a faluhoz körülbelül 50 méterre van. Az önkormányzat által kezdeményezett aláírásgyűjtés célja, hogy az A8-as, Marosvásárhely és Jászvásár közötti autópálya nyomvonala a jelenlegihez képest több mint száz méterrel kerülne távolabb, dél-kelet irányba.