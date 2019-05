Udvarokat, utakat, termőföldeket borított el a víz

Marosjárában is kárt tett a lezúduló csapadék • Fotó: Marosjára Facebook-oldala

A dédai tűzoltók a Felsőrépához tartozó Marosligetnél segítettek a lakóknak kiszivattyúzni a vízzel feltelt pincéket, Marosvécsen pedig a termések nagy részét tönkretevő jégeső után a patakok is megáradtak, a Fő utat mintegy kétszáz méteren víz borította. A Maros megyei tűzoltóság sajtószóvivője szerint nyolcvan udvarba, kertbe folytak be a megáradt patakok.

Petelén a helyi iskolaépületbe folyt be a víz, a portás és a tanintézet további két alkalmazottja viszont gyorsan kimerte azt. A településen még négy pincét öntött el a megáradt patak. A Gernyeszeg községhez tartozó Marosjárában is kiöntöttek a patakok, ott is pincékbe, házakba folyt be a sárlé.

Székelyhodos községben száznál több gazdaságban okoztak károkat a megáradt patakok. A helyi önkéntes tűzoltóknak a nyárádszeredai és csíkfalvi tűzoltók is segítettek, négy pumpával szivattyúzták ki a vizet az udvarokról, pincékből. A legtöbb udvart, kertet – mintegy hatvanat – Jobbágytelkén árasztott el a patak.

Jégeső söpört végig a Felső-Maros mentén Erős széllel és jókora darabnyi jegekkel érkezett a vihar a Szászrégenen felül levő Felső-Maros menti településekre szerda délután. A meteorológusok narancssárga jelzésű riadót bocsátottak ki, amely szerda 22 óráig tart, elsősorban Szászrégen és Déda közötti településeket érinti. Erős széllel és jókora darabnyi jegekkel érkezett a vihar a Szászrégenen felül levő Felső-Maros menti településekre szerda délután. A meteorológusok narancssárga jelzésű riadót bocsátottak ki, amely szerda 22 óráig tart, elsősorban Szászrégen és Déda közötti településeket érinti.

Nyárádszeredánál szerdán éjszaka a Nyárád átlépte a veszélyességi határt, a mérések szerint 44 centiméterrel, de hajnalra már csökkenni kezdett a víz szintje, ettől függetlenül folyamatosan figyelik a vízállást.

A jégeső és áradások okozta károkat csütörtökön fogják felmérni.

A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtökön is elszórtan záporok lehetnek Maros megyében, de pénteken már szárazabb időre lehet számítani, és a nappali hőmérséklet 22 Celsius-fok fölé emelkedhet.

Homokzsákokkal védekeznek



Összehívta a katasztrófavédelmi bizottságot csütörtök délelőtt Maros megye prefektusa, és elrendelte, hogy a helyszínen mérjék fel az áradások okozta károkat. Mivel Vajdaszentiványon a Luc-patak vize nagyon megnövekedett, felkérte a vízügyi igazgatóság szakembereit, hogy a helyszínen homokzsákokkal védjék a területeket, gazdaságokat.

Országos összesítő



Az elmúlt 24 óra kiadós esőzései nyomán bekövetkezett áradások négy megye – Beszterce-Naszód, Máramaros, Maros és Temes – huszonhat településén okoztak károkat, a tűzoltók a helyi hatóságokkal karöltve 115 házból, 56 pincéből, 372 udvarból szivattyúzták ki a vizet. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU) tájékoztatása szerint emberi áldozatot nem követeltek az áradások – tájékoztat az



A beavatkozások során a tűzoltóknak négy személyt kellett kimenteniük otthonukból a Beszterce-Naszód megyei Bilak településen, miután a ház körül felgyűlt több mint másfél méteres vízszint miatt azok ki sem tudtak lépni az épületből. A hatóságok harminckét személyt kértek fel Beszterce-Naszód megye különböző településein, hogy az áradás miatt megelőző jelleggel hagyják el otthonaikat, és a Maros megyei Székelyhodoson is kénytelen volt hat család rokonoknál tölteni az éjszakát.



Az emberek nagy része már visszatért otthonába, és a többiek is visszamehetnek majd az árvízveszély elmúlása után.



