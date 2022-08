Udvarhelyszéki metropoliszövezet: továbbra is csak az egyeztetéseknél tartanak

Tavaly nyáron jelentették be azt a kezdeményezést, amely Székelyudvarhely városát és annak nagyjából 30 kilométer sugarú környező területét Udvarhelyszék metropoliszövezetté vonná össze. A cél közös fejlesztési stratégiák kialakítása, hogy az Európai Unió által finanszírozott Országos Helyreállítási Alap forrásaira is tudjanak pályázni, de a 2021-2027-es EU-s pályázati ciklusban is együttesen lépjenek fel a közös ügyekért.

Hangsúly a tömegközlekedésen

A metropoliszövezet kialakításához szükséges volt egy fejlesztési társulás megszervezése (ADI), ám ez az ügy viszonylag háttérbe került egy másik projekt folyamatba helyezése miatt, amihez szintén meg kellett szervezni egy fejlesztési társulást – fejtette ki Bálint Elemér-Imre oroszhegyi polgármester. Mint mondta, a tömegközlekedés fellendítésére és korszerűsítésére nyújtott be pályázatot Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a fenyédi önkormányzat – hat elektromos autóbusz menetrendbe helyezése öt, a városon is áthaladó, helységeket összekötő útvonalon –, amelyhez további öt község is csatlakozott. A polgármester állítása szerint