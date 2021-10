Udvarhelyszéki megoldások az illegális szemétlerakás megfékezésére

Rossz nézni. Illegális szemétlerakó az egyik székelyföldi település határában. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Ha nem is nagy rendszerességgel, de gondot okoz Parajdon, hogy egyesek nem szakszerűen válnak meg a bútoroktól, építkezési törmelékektől, legtöbbször a természetben hagyva azt – tudtuk meg Nyágrus László polgármestertől. Mint mondta, ők

abban reménykednek, hogy a környezetvédelmi minisztérium hamarosan lehetőséget biztosít pályázásra úgynevezett begyűjtő udvarok kialakítására.

Nincs náluk helyi rendőrség, így azt nem vethetik be a helyzet javítása érdekében, ám munkatársaik nyitott szemmel járnak ezügyben. Persze ez nem a legjobb megoldás, hiszen tetten kellene érni és meg kellene bírságolni a szemetelőket.

Az említetten kívül abban is gondolkodnak, hogy újabb kamerákat szereljenek fel a problémásabb helyszíneken – ezért is pályázniuk kell. Amíg a probléma nem szűnik meg, addig kénytelen az önkormányzat finanszírozni az illegálisan lerakott hulladékok elszállítását.

Lassan, de fogy

Sándor Lajos, Szentegyháza alpolgármestere azt tapasztalta, hogy az elmúlt négy évben némileg megcsappant a szemetelők száma, de így sem szűnt meg a probléma.

A legnagyobb gondot a bútordarabok jelentik, hiszen azokat már a rászorulók sem használják fel.

Az önkormányzat évente kétszer is szervez szemétszedési akciót, amikor bőven akad munkájuk az önkénteseknek. Igyekeznek elektromos-hulladékbegyűjtési akciókat szervezni a helyzet javítása érdekében, most pedig arra is készülnek, hogy lehetőséget biztosítsanak a bútorok leadására is. Várják, hogy mielőbb beinduljon a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer, hiszen náluk is van egy szelektív hulladékgyűjtő.

Lerakóhelyet biztosítanak

Folyamatosan küzd az illegális szemétlerakók felszámolásával a székelykeresztúri önkormányzat, egyebek mellett ezért is alakították meg a helyi rendőrséget. Koncz Hunor János helyi polgármester lapunknak elmondta, hogy az építkezési törmelékek természetbe vitelének visszaszorítása érdekében – köztes megoldásként – az RDE Hargita Kft. munkatársaival konzultálva

ideiglenes lerakópontot hoztak létre

az egykori Nagy-Küküllő szövetkezet udvarán. Itt egy tározót helyeztek el, ahová bárki elviheti a kisebb mennyiségű, otthoni felújításokból származó szemetét. Ehhez értesíteni kell az önkormányzatot, ugyanakkor a hulladék lemérése után ki kell fizetni az elszállítás ellenértékét.

Jobb megoldás ez, mintha ilyen esetekben egy egész konténert kellene bérelnie az érintettnek

– fogalmazott az elöljáró. Arra is kitért, hogy a már nem használt bútorok elszállításába is besegít az önkormányzat, ingyenesen. „Megnézzük, hogy vannak-e olyan bútorok, amelyeket tudunk hasznosítani, ha másra nem, akkor fűtőanyagként eltüzeljük. A többi a szeméttelepre kerül. De így is kisebb költség az elszállítás, mintha az egészet össze kellene szedni egy illegális szemétlerakóból. Nyilván lehetnek olyan bútorok is, amelyekkel segíthetünk a rászorulókon” – magyarázta a polgármester.